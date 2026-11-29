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गुरु ने पहचानी प्रतिभा, अपने खर्च से दिलाए जूते और किटप्रतीक्षा की सफलता के पीछे उनके पहले गुरु विश्वेंद्र यादव का अहम योगदान रहा। वर्ष 2017 में पूर्व माध्यमिक विद्यालय उदयपुरा से उन्होंने खेल की शुरुआत की थी। उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए गुरु विश्वेंद्र यादव ने 15 हजार रुपये के स्पाइक्स जूते और खेल किट उपलब्ध कराई। कोच विश्वेंद्र यादव और विशाल गुप्ता ने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का खर्च भी उठाया। प्रतीक्षा ने ब्लॉक से लेकर मंडल स्तर तक की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा साबित की।स्पोर्ट्स हॉस्टल में तराशा हुनर, राष्ट्रीय स्तर पर भी चमकींलगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर प्रतीक्षा का चयन लखनऊ के केडी सिंह बाबू प्रदेश स्पोर्ट्स हॉस्टल में हुआ। यहां कोच राजेश गौड़ के निर्देशन में उन्होंने अपनी प्रतिभा को और निखारा। यूपी स्टेट चैंपियनशिप में 800 और 1500 मीटर दौड़ में कुल 12 पदक जीते। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप की दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल किए। अक्तूबर 2026 में जयपुर में हुई छठी इंडियन ओपन अंडर-23 चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। उनकी उपलब्धियों के लिए सांसद अनुराग शर्मा और तत्कालीन जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी भी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं।