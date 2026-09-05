Lalitpur News: मड़ावरा के साकेत बिहारी मंदिर से एक किग्रा चांदी के आभूषण चोरी

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मंदिर के पुजारी राजेश प्रसाद ने थाना पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि वह ग्राम धुरवारा के निवासी हैं। बीते बृहस्पतिवार को शाम आठ बजे उन्होंने पूजा अर्चना की थी। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर वह सोने चले गए थे। सुबह पांच बजे जब वह मंदिर पहुंचे तो सांकल टूटी थी और दरवाजे खुले थे। अंदर देखने पर राम, सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमाओं के मुकुट और छत्र नहीं मिले। थाना प्रभारी मनोज मिश्रा ने बताया कि घटना की जांच कर जल्द खुलासा किया जाएगा।चोरी का तरीका और ग्रामीणों का रोषलगातार बारिश के कारण शाम को जल्दी सुनसान हो जाने का फायदा उठाकर चोरों ने मंदिर में सेंध लगाई। ग्रामीण अंगद पटेल ने बताया कि इस घटना से ग्रामीणों में काफी रोष है। ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस से घटना का शीघ्र खुलासा करने की मांग की है। पुलिस ने ग्रामीणों के बयानों के आधार पर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।