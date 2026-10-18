Lalitpur News: जेल चौराहा से हाईवे तक 14.64 करोड़ की लागत से चौड़ी होगी सड़क

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वर्तमान में जेल चौराहा से इलाईट होकर गल्ला मंडी से हाईवे तक का मार्ग 7.5 मीटर चौड़ाई में बना हुआ है। शहर का इलाईट चौराहा प्रमुख स्थान है। यहां से शहर में, झांसी, राजघाट, चंदेरी मार्ग और खिरकापुरा हाईवे की ओर आवागमन होता है। सड़क संकरी, क्षतिग्रस्त होने के साथ ही अतिक्रमण की चपेट में होने से वाहनों को मोड़ना मुश्किल हो जाता है। इससे दिन भर जाम की स्थिति बनी रहता है। कई बार एंबुलेंस तक जाम में फंस जाती है। नवीन गल्ला मंडी होने से जिले के साथ ही सीमा से सटे मध्य प्रदेश के किसान भी उपज बेचने के लिए आते हैं। ऐसे में वाहनों की कतार लगी रहती है। सीजन में मंडी के द्वार से दोनों ओर एक-एक किलोमीटर लंबा जाम लगा रहता है। इससे तीन किलोमीटर की दूरी तय करने में कई बार एक घंटा तक का समय लग जाता है।लेकिन अब सड़क का चौड़ीकरण के साथ निर्माण किया जा रहा है। सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर 10 मीटर की जा रही है। इससे अब सड़क लगभग 24 फीट से बढ़कर 33 फीट तक हो रही है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव भेजा था, जिस पर व्यय वित्त समिति में सहमति बन गई है। अब शासन की स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि चौड़ीकरण के साथ सड़क निर्माण को जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी। मंजूरी मिलते ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इससे प्रमुख मार्ग में मंडी के सामने जाम से मुक्ति मिलेगी। राहगीर व वाहन चालक सुविधा से आवागमन कर सकेंगे।विभाग ने स्वीकृति की प्रत्याशा में शुरू की टेंडर प्रक्रियासड़क को लेकर व्यय वित्त समिति में सहमति बन गई है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस तीन किलोमीटर सड़क का निर्माण 14.64 करोड़ से किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी। निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के लिए स्वीकृति की प्रत्याशा में टेंडर प्रक्रिया शुरू निविदाएं मांगी गई हैं।शहर में जेल चौराहा से गल्ला मंडी होकर हाईवे तक सड़क का निर्माण चौड़ीकरण के साथ किया जाएगा। इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।विजयचंद्र, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग