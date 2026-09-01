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Lalitpur News: अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को दें तत्काल सहायता- रमा निंरजन

Tue, 01 Sep 2026 11:57 PM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:57 PM IST
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Provide immediate assistance to those affected by excessive rainfall Rama Niranjan
ललितपुर। कौशांबी की घटना के बाद अब जनपद में भी संचालित लाइसेंसी व अवैध रूप से छिपकर संचालित हो रही पटाखा फैक्टरियों की जांच कराई जाएंगी। इसके लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को पटाखे बनाने वाले सभी छोटे, बड़े कारोबार की जांच करने के निर्देश दिए हैं।
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बीते दिनों कौशांबी में पटाखा फैक्टरी में विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अब जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। जिले में पटाखों का निर्माण करने वालों के कारोबार पर प्रशासन नजर रखेगा। जनपद में वर्तमान में आठ पटाखा फैक्टरी संचालित हो रही हैं। इसके अलावा भी पटाखा बनाने वाले छोटे या बड़े बिना लाइसेंसी कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा।
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जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने कौशांबी घटना के बाद आगामी दशहरा और दिवाली त्योहारों को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपद में लाइसेंसी पटाखा कारोबारियों, पटाखा फैक्टरियों की जांच की जाए, कि यह पटाखा फैक्टरी सुरक्षा मानकों को पूरा कर रही हैं या नहीं। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में संचालित सभी प्रकार की पटाखा फैक्टरी की जांच करने, उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं और सभी के लाइसेंस की जांच के निर्देश दिए हैं।
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