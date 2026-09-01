Lalitpur News: अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को दें तत्काल सहायता- रमा निंरजन

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बीते दिनों कौशांबी में पटाखा फैक्टरी में विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अब जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। जिले में पटाखों का निर्माण करने वालों के कारोबार पर प्रशासन नजर रखेगा। जनपद में वर्तमान में आठ पटाखा फैक्टरी संचालित हो रही हैं। इसके अलावा भी पटाखा बनाने वाले छोटे या बड़े बिना लाइसेंसी कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा।जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने कौशांबी घटना के बाद आगामी दशहरा और दिवाली त्योहारों को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपद में लाइसेंसी पटाखा कारोबारियों, पटाखा फैक्टरियों की जांच की जाए, कि यह पटाखा फैक्टरी सुरक्षा मानकों को पूरा कर रही हैं या नहीं। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में संचालित सभी प्रकार की पटाखा फैक्टरी की जांच करने, उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं और सभी के लाइसेंस की जांच के निर्देश दिए हैं।