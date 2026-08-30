फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Power out for five days; angry villagers block highway.Power out for five days; angry villagers block highway.

Lalitpur News: पांच दिन से बिजली गुल, नाराज ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम

Sun, 30 Aug 2026 01:48 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Sun, 30 Aug 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
Power out for five days; angry villagers block highway.Power out for five days; angry villagers block highway.
ललितपुर। मिर्चवारा क्षेत्र के ग्राम चढ़रऊ में पांच दिन से बिजली आपूर्ति ठप होने से नाराज ग्रामीणों ने शनिवार सुबह मिर्चवारा सब स्टेशन के सामने महरौनी-ललितपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने सड़क पर ट्रैक्टर और अन्य वाहन खड़े कर करीब डेढ़ घंटे तक प्रदर्शन किया। इससे सड़क के दोनों ओर करीब एक से डेढ़ किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। ग्रामीण खराब ट्रांसफार्मर को जल्द ठीक कराने की मांग कर रहे थे।
विज्ञापन

ग्राम चढ़रऊ के ग्रामीण शनिवार सुबह करीब साढ़े दस बजे मिर्चवारा स्थित 33 केवी विद्युत सब स्टेशन के सामने एकत्र हुए। नारेबाजी करते हुए उन्होंने महरौनी-ललितपुर मार्ग पर ट्रैक्टर और अन्य वाहन खड़े कर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि पांच दिन पहले गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। इसके बाद से पूरे गांव की बिजली आपूर्ति बंद है। ग्रामीणों के अनुसार, लगातार बिजली नहीं आने से रात अंधेरे में गुजारनी पड़ रही है। कीड़े-मकौड़ों के काटने का डर बना रहता है। बिजली आधारित जरूरी काम प्रभावित होने के साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। मोबाइल फोन चार्ज करने में भी परेशानी हो रही है।
विज्ञापन

जाम की सूचना पर क्षेत्राधिकारी मड़ावरा और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच काफी देर तक कहासुनी भी हुई। अधिकारियों ने शनिवार को ही ट्रांसफार्मर ठीक कराकर आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने दोपहर करीब 12 बजे जाम खोल दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


-------------------------
ग्राम चढ़रऊ में दो दिन पहले ट्रांसफार्मर खराब हुआ था। शनिवार को ट्रांसफार्मर ठीक कराकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है।

विशाल सिंह, अधिशासी अभियंता, महरौनी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed