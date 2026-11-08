Lalitpur News: अर्जुन खिरिया की सफाई व्यवस्था बदहाल, गांव में लगे कूड़े के ढेर

विज्ञापन



-- -- -- -- -- -

फोटो- 6

गांव में सफाई व्यवस्था बिल्कुल फेल है। दो सफाई कर्मचारी तैनात होने के बाद भी दीपावली पर्व पर भी सफाई नहीं हो सकी। महिलाओं ने स्वयं बाहर की सफाई की है। कई बार शिकायत भी की, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं हो सका। विज्ञापन

विश्वनाथ सिंह पटेल

पूर्व ग्राम प्रधान अर्जुन खिरिया

-- -- -- -- -- -

फोटो- 7

दीपावली पर्व पर भी गांव की सफाई नहीं हो सकी। सफाई कर्मी महीनों से नहीं आए हैं। इस समस्या पर संबंधित अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। कम से कम त्यौहारों पर गांव व मंदिरों के आस पास सफाई कराई जानी चाहिए। विज्ञापन विज्ञापन

कृष्णकांत दुबे, ग्रामीण

-- -- -- -- --

पांच नवंबर को अर्जुन खिरिया में सफाईकर्मियों की टीम भेजी गई थी। छह नवंबर को खेल मैदान में ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता होने के कारण टीम ने केवल मैदान की सफाई की थी। त्योहार का दिन होने के कारण अब अगले दिन टीम लगाकर पूरे गांव की सफाई कराई जाएगी।

निखिल मित्तल़, ग्राम विकास अधिकारी फोटो- 6गांव में सफाई व्यवस्था बिल्कुल फेल है। दो सफाई कर्मचारी तैनात होने के बाद भी दीपावली पर्व पर भी सफाई नहीं हो सकी। महिलाओं ने स्वयं बाहर की सफाई की है। कई बार शिकायत भी की, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं हो सका।विश्वनाथ सिंह पटेलपूर्व ग्राम प्रधान अर्जुन खिरियाफोटो- 7दीपावली पर्व पर भी गांव की सफाई नहीं हो सकी। सफाई कर्मी महीनों से नहीं आए हैं। इस समस्या पर संबंधित अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। कम से कम त्यौहारों पर गांव व मंदिरों के आस पास सफाई कराई जानी चाहिए।कृष्णकांत दुबे, ग्रामीणपांच नवंबर को अर्जुन खिरिया में सफाईकर्मियों की टीम भेजी गई थी। छह नवंबर को खेल मैदान में ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता होने के कारण टीम ने केवल मैदान की सफाई की थी। त्योहार का दिन होने के कारण अब अगले दिन टीम लगाकर पूरे गांव की सफाई कराई जाएगी।निखिल मित्तल़, ग्राम विकास अधिकारी

अर्जुन खिरिया। दीपावली पर जहां ग्रामीण अपने घरों की साफ-सफाई कर त्योहार मनाने की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं ब्लॉक मड़ावरा के अर्जुन खिरिया गांव की सार्वजनिक सफाई व्यवस्था बदहाल बनी हुई है। गांव में दो सफाईकर्मी तैनात होने के बावजूद गलियों और रास्तों पर जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। नालियों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी भरा हुआ है। इनमें पनप रहे मच्छरों और कीड़ों के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। त्योहार को देखते हुए ग्रामीण अपने घरों और आसपास के स्थानों की सफाई कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थलों और गलियों की सफाई व्यवस्था पर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि सफाईकर्मी नियमित रूप से गांव में सफाई करने नहीं आते। नालियों में गंदगी जमा होने से दुर्गंध फैल रही है। इससे संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका भी बनी हुई है। दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार पर भी गांव की सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकी है। दो सफाईकर्मी तैनात होने के बाद भी नियमित सफाई नहीं होना जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से गांव की गलियों और नालियों की विशेष सफाई कराने की मांग की है।