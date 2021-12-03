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Lalitpur News: दीपावली की रात युवक का शव फंदे से लटका मिला

Wed, 11 Nov 2026 01:13 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:13 AM IST
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On the night of Diwali, a young man's body was found hanging from a noose.
ललितपुर। दिवाली की पूजा की तैयारियों के बीच रविवार की रात को थाना बार के ग्राम मिर्चवारा निवासी 35 वर्षीय रामकिशन कमरे के अंदर फंदे पर लटका मिला। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने उसके शरीर का परीक्षण करने के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने अज्ञात कारण के चलते आत्महत्या करना बताया।
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मृतक के चाचा माखन ने बताया कि रविवार की शाम को रामकिशन अपने घर पर था। परिजन दिवाली की पूजा करने की तैयारी करने में जुटे थे। इसी दौरान रामकिशन की पत्नी कमरे के अंदर गई। यहां उसका पति फंदे से लटका दिखाई दिया तो उसने शोर मचा दिया। परिजन मौके पर आए और रामकिशन को फंदे से नीचे उतारकर मेडिकल कॉलेज लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने उसके शरीर का परीक्षण करने के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या करना बताया है। मृतक दो भाई-एक बहन में बड़ा था। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
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