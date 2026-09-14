Lalitpur News: मड़ावरा के लिए सुबह के समय में संचालित रोडवेज बस सेवा बंद

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ललितपुर। महरौनी, मड़ावरा क्षेत्र क्षेत्र में संचालित रोडवेज बस सेवा बंद हो गई है, जिससे लोगों को निजी बसों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त किराया सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। प्रदेश के श्रम सेवायोजन राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ का महरौनी विधानसभा क्षेत्र होने के बाद भी बस का संचालन नहीं हो पा रहा है। जबकि कई रूट पर बसें चल तक नहीं रहीं है।शासन स्तर पर 6 जुलाई को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक हुई थी। इसमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को परमिट जारी किए गए थे। कुल 16 परमिट मिलने के बाद परिवहन निगम ने क्षेत्र का भ्रमण किया। उन्होंने रूट और स्टॉपेज तय किए। मुख्यालय से किराया अपलोड होने के बाद बसों का संचालन शुरू हुआ था। शुरुआत में झांसी से ललितपुर के बीच बसें चलाईं गई। इसके बाद अन्य रूटों पर भी बसें चलने लगीं। इनमें कैलगुवां, जखौरा, पाली, बालाबेहट, सौजना, महरौनी, मड़ावरा मदनपुर शामिल थे।0000निजी बस संचालकों का विरोधबीते दिनों निजी बस संचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि रोडवेज बसें बिना समय सारिणी के संचालित हो रही हैं। जिला बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने 7 सितंबर को एआरटीओ को ज्ञापन दिया। इसके बाद 10 सितंबर को प्रमुख सचिव परिवहन को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। 12 सितंबर को ललितपुर से महरौनी मड़ावरा जाने वाली सुबह की रोडवेज बस का बस स्टैंड पर कड़ा विरोध हुआ। इस विरोध के बाद 13 सितंबर से मड़ावरा मदनपुर के लिए सुबह के समय चल रही बस सेवा बंद कर दी गई है।महिलाओं को मुफ्त किराया की सुविधा का संकटशासन ने 60 वर्ष व इससे अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बस में मुफ्त यात्रा के लिए लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना चलाई है। इसके तहत बुजुर्ग महिलाएं अपना मतदाता पत्र या आधार कार्ड दिखाकर रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। लेकिन, अब सुबह से दोपहर तक बस का संचालन नहीं हो रहा है। ऐसे में मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।रोडवेज बसों के संचालन से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। समय सारिणी के आधार पर बसों का संचालन किया जाए। समय सारिणी को सार्वजनिक किया जाए। इससे यात्रियों को भी बस के संचालन की जानकारी होने से सुविधा होगी।- मनीष अग्रवाल, अध्यक्ष, जिला बस ऑपरेटर्स यूनियनललितपुर को उत्तर प्रदेश ग्रामीण परिवहन बस सेवा योजना 1540 रूट में शामिल किया गया है। इसके चलते परमिट पर समय सारिणी नहीं होती है। यात्रियों की सुविधा के अनुसार बसों का संचालन किया जाता है।- उमेशचंद्र आर्या, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगमक्षेत्र में कम रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है। सभी बसों का संचालन शुरू कराने के लिए परिवहन मंत्री से वार्ता कर सभी बसों को संचालित कराया जाएगा।- मनोहर लाल पंथ, श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री प्रदेश सरकार