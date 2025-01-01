विज्ञापन

दिनेश कुमार ने स्वयं ईवीएम पर मॉकपोल प्रक्रिया का अवलोकन किया। उपस्थित लोगों को मतदान प्रक्रिया और वीवीपैट के महत्व की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के शुभारंभ पर आमजन और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी मॉकपोल किया। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हरदयाल सिंह लोधी ने भी ईवीएम पर मॉकपोल कर कार्यप्रणाली को समझा। नागरिकों ने मॉकपोल से ईवीएम संचालन और वीवीपैट में पर्ची से मत पुष्टि को जाना। यह कार्यक्रम विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की अधिसूचना जारी होने तक चलेगा। इस अवधि में नागरिक निर्धारित स्थलों पर स्वयं मॉकपोल कर मतदान प्रक्रिया समझ सकेंगे।प्रदर्शन केंद्रों पर ईवीएम की उपलब्धताजनपद की प्रत्येक तहसील में तीन-तीन ईवीएम मॉकपोल और जागरूकता के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। विकास भवन परिसर स्थित निर्वाचन कार्यालय में भी दो ईवीएम आमजन के लिए रहेंगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों से इस कार्यक्रम में सहभागिता की अपील की है। नागरिकों को विकास भवन या संबंधित तहसील के प्रदर्शन केंद्र पर मॉकपोल अवश्य करना चाहिए। इससे उन्हें ईवीएम-वीवीपैट की कार्यप्रणाली समझने और शंकाओं का समाधान करने का अवसर मिलेगा।