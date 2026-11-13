Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Meritorious students honored in memory of Pt. Shridhar Prasad Tripathi

Lalitpur News: पं. श्रीधर प्रसाद त्रिपाठी की स्मृति में मेधावियों को किया सम्मानित

Fri, 13 Nov 2026 01:56 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
Meritorious students honored in memory of Pt. Shridhar Prasad Tripathi
मेधावियों को सम्मानित करतीं नगर पंचायत अध्यक्ष और समिति के पदाधिकारी - स्रोत -आयोजक
महरौनी । ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दिवंगत पं. श्रीधर प्रसाद त्रिपाठी की स्मृति में मेधावी छात्र सम्मान समारोह एक पैलेस में किया गया। समारोह में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
विज्ञापन


कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम दुष्यंत बड़ोनिया एवं कोतवाली के अतिरिक्त निरीक्षक निर्भय चंद ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। उनके चित्र पर श्रद्धासुमन भी अर्पित किए गए। इस दौरान वक्ताओं ने पं. श्रीधर प्रसाद त्रिपाठी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश हुए कहा कि वह एक समर्पित एवं निष्ठावान शिक्षक थे। शिक्षा के प्रति उनका समर्पण आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। इस अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न उत्कृष्ट विद्यालयों के यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा सत्र 2025-26 के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। आयोजन समारोह में अशोक शुक्ला, सूर्यवली प्रसाद प्रवक्ता, अमित दुबे प्रधानाचार्य, संजय शुक्ला, धनीराम वर्मा, समिति संस्थापक लोकेश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed