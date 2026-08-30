Lalitpur News: मरीजों को दवा दे रही आराम, गर्मी निकाल रही दम

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नगर में चार अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलवाए गए हैं। इनमें प्रत्येक अस्पताल में 30-30 हजार की आबादी को घर के पास ही उपचार की सुविधा देने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक अस्पताल में एक चिकित्सक, एक स्टाफ नर्स, वार्डबॉय, स्वीपर आदि को नियुक्त किया गया है। इन अस्पताल में प्राथमिक जांच व उपचार की सुविधा की गई है। यह अस्पताल चौकाबाग के कर्माबाई नगर, जुगपुरा, आजादपुरा और विष्णुपुरा आदि में खोले गए हैं। इनमें चिकित्सक व स्टाफ और दवाइयां भले ही उपलब्ध करा दी गईं हों।लेकिन, अब तक बिजली के कनेक्शन नहीं हो सके हैं। शहर के चौकाबाग स्थित अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लगभग चार माह बाद भी विद्युत कनेक्शन नहीं किया गया है। ऐसे में अस्पताल को मिलीं दो एसी भी शोपीस लटक रहीं हैं। वहीं आरओ भी बंद पड़ा हुआ है। कमोवेश यही स्थिति अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर आजादपुरा की बनी हुई है। ऐसे में यहां पर आने वाले मरीजों को वातानुकूलित सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। महज अस्पतालों में घरेलू कनेक्शन ही उजाला हो रहा है। साथ ही पंखा भी चल रहे हैं। इससे मरीजों को मिलने की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। वहीं विष्णुपुरा व जुगपुरा के अस्पतालों में घरेलू कनेक्शन ही आरओ व एसी चल रहीं हैं।आयुष्मान आरोग्य मंदिरों बिजली कनेक्शन लेने के लिए मुख्यालय पत्राचार किया गया है।डॉ. वीरेंद्र सिंह, सीएमओ, ललितपुर