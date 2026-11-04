Lalitpur News: सीता की खोज में शबरी के आश्रम पहुंचे भगवान राम

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मंचन की शुरुआत शूर्पणखा के नाक-कान काटे जाने की सूचना से हुई। क्रोधित खर-दूषण अपनी सेना के साथ पंचवटी पहुंचे और भगवान राम से युद्ध किया। भगवान राम ने युद्ध में खर-दूषण का वध कर दिया। अपमानित शूर्पणखा ने लंका जाकर रावण को यह सूचना दी। रावण ने मामा मारीच को स्वर्ण मृग बनने को कहा और स्वयं साधु वेश में सीता का हरण कर लंका ले गया। सीता की खोज में राम शबरी के आश्रम पहुंचे और उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश दिया। पंपासर की ओर जाते हुए उनकी भेंट हनुमान जी से हुई, जिन्होंने राम की मित्रता सुग्रीव से कराई। इसके बाद राम ने बाली का वध किया।बाली वध का कारणमरते समय बाली ने भगवान राम से अपने वध का कारण पूछा। बाली ने जानना चाहा कि वह बैरी और सुग्रीव प्यारा क्यों हो गया। भगवान राम ने उत्तर दिया कि छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्र की पत्नी को बुरी नजर से देखना पाप है। ऐसे व्यक्ति का वध करने में कोई पाप नहीं होता। इस भावपूर्ण मंचन को देखकर दर्शक भाव-विभोर हो उठे।0000000