Lalitpur: टैक्सी पलटने से एक मजदूर की मौत, पांच घायल, महरौनी रोड पर पॉलिटेक्निक के पास हुआ हादसा

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सभी मजदूर सोनीपत से लौटकर ललितपुर रेलवे स्टेशन से टैक्सी में सवार होकर महरौनी के रास्ते छतरपुर जा रहे थे। छतरपुर की ग्राम घुवारा निवासी अन्नू 18 वर्ष अपने परिजन व अन्य साथियों के साथ सोनीपत में मजदूरी करने के लिए गए थे, मंगलवार को वह सभी मालवा एक्सप्रेस से वापस आए, यहां पर ललितपुर स्टेशन से छतरपुर जाने के लिए एक टैक्सी ली। जिसमें सवार होकर सभी मध्य प्रदेश के छतरपुर के लिए जा रहे थे। आरोप है कि टैक्सी चालक स्टेरिंग से हाथ छोड़कर टैक्सी चला रहा था इसी लापरवाही के चलते अचानक टैक्सी अनियंत्रित होकर पलट गई। जिससे सभी घायल हो गए। सभी घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज लाया गया जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद अन्नू को मृत घोषित कर दिया। जबकि अन्य घायलों का उपचार किया जा रहा है। घायलों में अंजो, सुनीता, रामकुमार, कृष्णा, हरवल आदि का उपचार किया जा रहा है। सभी का उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

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शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत महरौनी रोड पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के आगे टैक्सी पलट गई, जिसमें सवार एक मजदूर की मौत हो गई और दो महिलाओं समेत पांच गंभीर रूप से घायल हो गए।