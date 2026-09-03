ललितपुर जिले में पिछले दो दिनों से हो रही झमाझम बारिश और बुधवार की देर रात हुई तेज बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं। रिपटों और पुलियों के ऊपर से पानी बहने लगा है। बांधों में पानी की आवक बढ़ने और जलस्तर निर्धारित स्तर से अधिक पहुंचने के कारण नौ बांधों के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी शुरू कर दी गई है।

विभिन्न बांधों से छोड़े गए पानी का विवरण

शहजाद बांध से 18108 क्यूसेक

जामनी बांध से 16500 क्यूसेक

रोहिणी बांध से 4863 क्यूसेक

जमड़ार बांध से 1374 क्यूसेक

भावनी बांध से 8079 क्यूसेक

बंडई बांध से 788 क्यूसेक

भौंरट बांध से 7900 क्यूसेक

राजघाट बांध से 16000 क्यूसेक

कचनौंदा बांध से 8105 क्यूसेक

गोविंद सागर बांध भी लबालब हो गया है और इसमें पानी की आवक लगातार बनी हुई है। इसे देखते हुए गोविंद सागर बांध के दोपहर ढाई बजे से गेट खोलकर 4440 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। सिंचाई विभाग ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है।

विज्ञापन

बुधवार की रात को हुई तेज बारिश से ललितपुर से बुढवार को जाने वाली सड़क पर बने रिपटे के ऊपर पानी बहने लगा। रिपटे पर करीब तीन से चार फुट ऊपर से पानी बहने से दोनों ओर का आवागमन थम गया। केंद्रीय विद्यालय को जाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं सहित अन्य वाहन फंसे रहे।