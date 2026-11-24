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इस जागरुकता सप्ताह का आयोजन माइक्रोबायोलॉजी विभाग के नेतृत्व में किया जा रहा है। कार्यक्रम में सभी संबंधित पक्षों को एंटीबायोटिक के सही इस्तेमाल के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य डॉ. मयंक कुमार शुक्ला ने एंटीबायोटिक के अनावश्यक उपयोग से होने वाले खतरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि एंटीबायोटिक का अत्यधिक इस्तेमाल सामान्य संक्रमणों के इलाज को भी मुश्किल बना सकता है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. गजेंद्र सिंह ने संक्रमण नियंत्रण और स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मधुरेंद्र सिंह राजपूत ने एंटीबायोटिक प्रबंधन को प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इसके महत्व को रेखांकित किया। नोडल अधिकारी डॉ. विशाल जैन ने लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक का सेवन बिल्कुल न करें। मरीजों को चिकित्सक के परामर्श का सख्ती से पालन करना चाहिए।