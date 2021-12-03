Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Illegal felling of Khair trees in a reserved forest area; 36 logs recovered from a ravine.

Lalitpur News: आरक्षित वन क्षेत्र में खैर के पेड़ों का अवैध कटान, नाले से लकड़ी के 36 बोटे बरामद

Sun, 08 Nov 2026 12:48 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
Illegal felling of Khair trees in a reserved forest area; 36 logs recovered from a ravine.
ललितपुर। आरक्षित वन क्षेत्र में खैर के पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आया है। थाना नाराहट पुलिस ने वन रक्षक की तहरीर पर एक नामजद सहित पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इस दौरान नाले में छिपाकर रखे गए खैर की लकड़ी के 36 बोटे बरामद किए गए।
विज्ञापन


वन रक्षक भगतराम ने नाराहट थाना पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर की शाम करीब पांच बजे वह वन कर्मियों के साथ पारोल आरक्षित वन क्षेत्र में जांच कर रहे थे। पारोल वीट के नाले के पास कुछ लोग लकड़ी छिपाते हुए दिखाई दिए। वन कर्मियों की टीम के पहुंचने पर वे घनी झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग गए। वन कर्मियों ने भागने वालों में से एक व्यक्ति को पहचान लिया। यह व्यक्ति मध्य प्रदेश के सागर जिले के थाना मालथौन अंतर्गत ग्राम ढडली पुरवा धौरा पोस्ट बरोदिया कलां का देवेंद्र यादव था।
विज्ञापन


लकड़ी बरामद और आगे की कार्रवाई
वन विभाग की टीम को नाले में खैर की लकड़ी के 36 बोटे छिपे हुए मिले। टीम ने पारोल वीट में काटे गए 36 पेड़ों के ठूंठों से बरामद लकड़ी का मिलान किया। यह लकड़ी उन्हीं पेड़ों की पाई गई। वन कर्मियों ने बरामद लकड़ी को गौना रेंज कार्यालय परिसर में सुरक्षित रखवा दिया। सीओ पाली राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed