Lalitpur News: आरक्षित वन क्षेत्र में खैर के पेड़ों का अवैध कटान, नाले से लकड़ी के 36 बोटे बरामद

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वन रक्षक भगतराम ने नाराहट थाना पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर की शाम करीब पांच बजे वह वन कर्मियों के साथ पारोल आरक्षित वन क्षेत्र में जांच कर रहे थे। पारोल वीट के नाले के पास कुछ लोग लकड़ी छिपाते हुए दिखाई दिए। वन कर्मियों की टीम के पहुंचने पर वे घनी झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग गए। वन कर्मियों ने भागने वालों में से एक व्यक्ति को पहचान लिया। यह व्यक्ति मध्य प्रदेश के सागर जिले के थाना मालथौन अंतर्गत ग्राम ढडली पुरवा धौरा पोस्ट बरोदिया कलां का देवेंद्र यादव था।लकड़ी बरामद और आगे की कार्रवाईवन विभाग की टीम को नाले में खैर की लकड़ी के 36 बोटे छिपे हुए मिले। टीम ने पारोल वीट में काटे गए 36 पेड़ों के ठूंठों से बरामद लकड़ी का मिलान किया। यह लकड़ी उन्हीं पेड़ों की पाई गई। वन कर्मियों ने बरामद लकड़ी को गौना रेंज कार्यालय परिसर में सुरक्षित रखवा दिया। सीओ पाली राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।