Lalitpur News: बारिश में भरभराकर गिरा मकान, ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त

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लक्ष्मीपुरा निवासी नारायण दास कुशवाहा का मकान मौरंग की ईंटों से बना था। मकान के बाहर ट्रैक्टर खड़ा था। बृहस्पतिवार देर रात करीब तीन बजे तेज बारिश के दौरान अचानक मकान के दो कमरे भरभराकर गिर गए। कमरों के गिरने की तेज आवाज सुनकर परिजन और मोहल्ले के लोग जाग गए। विज्ञापन

बाहर निकलकर देखा तो मकान के दो कमरे ढह चुके थे। मकान पर पड़ा टिन शेड भी क्षतिग्रस्त हो गया था। कमरों का मलबा बाहर खड़े ट्रैक्टर पर गिरने से उसे भी नुकसान पहुंचा। मकान मालिक ने प्रशासन से सर्वे कराकर नुकसान का आकलन कराने और नियमानुसार राहत दिलाए जाने की मांग की है। लक्ष्मीपुरा निवासी नारायण दास कुशवाहा का मकान मौरंग की ईंटों से बना था। मकान के बाहर ट्रैक्टर खड़ा था। बृहस्पतिवार देर रात करीब तीन बजे तेज बारिश के दौरान अचानक मकान के दो कमरे भरभराकर गिर गए। कमरों के गिरने की तेज आवाज सुनकर परिजन और मोहल्ले के लोग जाग गए।बाहर निकलकर देखा तो मकान के दो कमरे ढह चुके थे। मकान पर पड़ा टिन शेड भी क्षतिग्रस्त हो गया था। कमरों का मलबा बाहर खड़े ट्रैक्टर पर गिरने से उसे भी नुकसान पहुंचा। मकान मालिक ने प्रशासन से सर्वे कराकर नुकसान का आकलन कराने और नियमानुसार राहत दिलाए जाने की मांग की है।

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ललितपुर। शहर में तीन दिन से हो रही लगातार बारिश अब मिट्टी और मौरंग से बने मकानों के लिए मुसीबत बन गई है। मोहल्ला लक्ष्मीपुरा में तेज बारिश के चलते बृहस्पतिवार देर रात एक मकान के दो कमरे भरभराकर गिर गए। मलबा बाहर खड़े ट्रैक्टर पर जा गिरा, जिससे ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे के समय कमरे खाली थे और कोई जनहानि नहीं हुई।