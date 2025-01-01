Lalitpur News: शासन की टीम ने परखी शहर की सफाई, नागरिकों से लिया फीडबैक

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उत्तर प्रदेश शासन के नामित अधिकारी डॉ. योगेश के नेतृत्व में टीम ने वार्ड नंबर 24, 26, 21, 18 और 22 का दौरा किया। उन्होंने घर-घर कूड़ा एकत्र करने वाले वाहनों की कार्यप्रणाली जांची। कूड़ा उठान की नियमितता भी परखी गई। नागरिकों से डस्टबिन के उपयोग और कचरा संग्रहण व्यवस्था पर पूछताछ हुई। अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने टीम को गीले और सूखे कचरे को अलग करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गीले कचरे से जैविक खाद बनती है। पुनर्चक्रण योग्य सामग्री छांटी जाती है। इससे कचरे की मात्रा कम होती है।एमआरएफ सेंटर का निरीक्षणटीम ने रामनगर स्थित नगर पालिका के मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर का निरीक्षण किया। यहां कचरे की छंटाई, संग्रहण और निस्तारण की प्रक्रिया देखी गई। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि विभिन्न वार्डों से एकत्रित सूखे कचरे को सेंटर पर श्रेणियों में बांटा जाता है। फिर पुनर्चक्रण योग्य सामग्री संबंधित स्थानों पर भेजी जाती है। शासन की टीम ने कचरा संग्रहण से अंतिम निस्तारण तक की प्रक्रिया का बारीकी से जायजा लिया और व्यवस्थाओं पर संतोष जताया।