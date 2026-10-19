Lalitpur News: जगह की कमी से जूझ रहा राजकीय पुस्तकालय, गैलरी में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी

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विद्यार्थियों की अधिक संख्या के कारण कई छात्र हॉल की गैलरी में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। पुस्तकालय की क्षमता 50 विद्यार्थियों की है, जबकि नियमित रूप से करीब 70 छात्र-छात्राएं अध्ययन के लिए आते हैं। अन्य कुछ दिन यह संख्या 90 से अधिक हो जाती है। यहां एनसीईआरटी की किताबों के माध्यम से भी अध्ययन कराया जाता है। रोजगार के अवसरों की जानकारी देने के लिए कॅरिअर काउंसिलिंग का आयोजन भी किया गया है। कई विद्यार्थी यहां से पढ़कर सरकारी नौकरियों में चयनित हो चुके हैं। पुस्तकालय की सदस्यता व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। पहले आजीवन सदस्यता के लिए 500 रुपये शुल्क लिया जाता था, अब 500 रुपये प्रतिवर्ष शुल्क देना पड़ता है।00000000000स्थायी सफाई कर्मचारी का अभावपुस्तकालय के निरीक्षण के दौरान शौचालय में गंदगी पाई गई। वहां मौजूद समन्वयक ने बताया कि पुस्तकालय में स्थायी सफाई कर्मचारी तैनात नहीं है। ऐसे में सफाई का काम रुपये देकर करवाना पड़ता है। नियमित सफाई व्यवस्था न होने से विद्यार्थियों को परेशानी होती है।0000000000गिरा पेड़ नहीं हटाया गयाकरीब एक साल पहले बारिश के दौरान पुस्तकालय के मैदान में एक पेड़ गिर गया था। यह पेड़ तब से हटाया नहीं गया है। समन्वयक ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कई बार पत्राचार किया है। लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है।00000000विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के चलते अध्ययन के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। शौचालय की नियमित सफाई और परिसर में पड़े पेड़ को हटाने के लिए बैठक में अधिकारी के समक्ष बात रखी गई है।-रोशनी पाल, समन्वयक राजकीय जिला पुस्तकालय ललितपुर।