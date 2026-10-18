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Lalitpur News: मेडिकल कॉलेज में एंटी रैबीज इंजेक्शन लगा रहे बाहरी कर्मी

Sun, 18 Oct 2026 12:34 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:34 AM IST
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External personnel administering anti-rabies injections at the medical college
ललितपुर। मेडिकल कॉलेज में जानवरों के काटने के बाद रेबीज इंजेक्शन लगवाने आ रहे मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां नियुक्त कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। बाहरी लोग एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा खतरे में है।
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कॉलेज के नए 300 बेड भवन के भूतल पर दो नंबर कक्ष में टीकाकरण होता है। इसके लिए दो स्टाफ नर्स नियुक्त की गई हैं। लेकिन, कर्मचारी मरीजों के पास तक नहीं आते। वे दूर बैठकर बाहरी लोगों से टीका लगवाते हैं। मरीजों को यह भी पता नहीं चलता कि इंजेक्शन लगाने वाला व्यक्ति कॉलेज का कर्मचारी है या नहीं। कॉलेज प्रशासन ने दो स्टाफ नर्स को नियुक्त कर इंजेक्शन लगाने की जिम्मेदारी दी थी, पर अफसरों की अनदेखी के कारण कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं।
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कोट
संविदा कर्मियों की हड़ताल के चलते अन्य कर्मचारी को एंटी रैबीज लगाने के लिए लगाया गया था। अन्य व्यक्ति के लगाने की जानकारी हुई है। इसकी जानकारी कर कार्रवाई की जाएगी।
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- डॉ. गजेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज
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