Lalitpur News: मेडिकल कॉलेज में एंटी रैबीज इंजेक्शन लगा रहे बाहरी कर्मी

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कॉलेज के नए 300 बेड भवन के भूतल पर दो नंबर कक्ष में टीकाकरण होता है। इसके लिए दो स्टाफ नर्स नियुक्त की गई हैं। लेकिन, कर्मचारी मरीजों के पास तक नहीं आते। वे दूर बैठकर बाहरी लोगों से टीका लगवाते हैं। मरीजों को यह भी पता नहीं चलता कि इंजेक्शन लगाने वाला व्यक्ति कॉलेज का कर्मचारी है या नहीं। कॉलेज प्रशासन ने दो स्टाफ नर्स को नियुक्त कर इंजेक्शन लगाने की जिम्मेदारी दी थी, पर अफसरों की अनदेखी के कारण कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं।कोटसंविदा कर्मियों की हड़ताल के चलते अन्य कर्मचारी को एंटी रैबीज लगाने के लिए लगाया गया था। अन्य व्यक्ति के लगाने की जानकारी हुई है। इसकी जानकारी कर कार्रवाई की जाएगी।- डॉ. गजेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज