Lalitpur News: स्कूली बच्चों को बताए जंक फूड खाने के नुकसान

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इस दौरान कनक जन कल्याण समिति के अध्यक्ष जयेश बादल ने बच्चों को पैक्ड जंक फूड जैसे चिप्स, बिस्कुट, नूडल्स व कोल्ड ड्रिंक्स के नुकसान समझाए और सत्तू, भुना चना, गुड़, दलिया व मौसमी फलों जैसे स्थानीय पौष्टिक आहार अपनाने का आह्वान किया। काउंसलर राजेन्द्र मिश्रा ने किशोरावस्था में संतुलित आहार व सही पोषण के महत्व पर विचार व्यक्त किए। मौके पर वार्डन नबी बख्श, अध्यापक राजकरन वर्मा, हरिकृष्ण मानव, प्रीति आनंद, प्रियंका नामदेव, हरिओम चौरसिया, लेखाकार रितेश उपस्थित रहे।

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ललितपुर। कनक जन कल्याण समिति एवं फोर्सेस उत्तर प्रदेश ने विहान बालक आवासीय विद्यालय में विशेष पोषण व स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया। जहां बच्चों को जंक फूड से दूरी बनाने की शपथ दिलाई गई।