Lalitpur News: बाइक की टक्कर से वृद्ध महिला की मौत

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जानकारी के अनुसार शनिवार को अपने गांव में थी। इसी दौरान एक युवक बाइक लेकर तेज रफ्तार आया और इंद्राणी को टक्कर मार दी। जिससे इंद्राणी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन आनन-फानन घायल इंद्राणी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखौरा लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने उसके शरीर का परीक्षण करने के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं, टक्कर मारने के बाद बाइक चालक वाहन लेकर मौके से भाग गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। थाना जखौरा प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार वैस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। टक्कर मारने वाले वाहन चालक की तलाश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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ललितपुर। बाइक की टक्कर से इंद्राणी सहरिया (62) निवासी ग्राम सीरोंन कलां, थाना जखौरा की मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद बाइक चालक वाहन लेकर मौके से भाग गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की।