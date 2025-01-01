Lalitpur News: नवरात्र में बढ़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग, दीपावली तक उठेगा बाजार

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कारोबारियों को नवरात्र से दशहरा और धनतेरस तक अधिक बिक्री की उम्मीद है। त्योहारी सीजन में शोरूम में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है। कंपनियां और डीलर ग्राहकों को छूट, एक्सचेंज बोनस और आसान फाइनेंस की सुविधा दे रहे हैं। कम रनिंग कॉस्ट भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बढ़ती मांग का एक मुख्य कारण है। दोपहिया वाहन विक्रेता देवेश सिंघल के अनुसार, पेट्रोल वाहन चलाने में प्रति किलोमीटर 2 से 2.5 रुपये खर्च होते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक वाहन की रनिंग कॉस्ट महज 20 से 30 पैसे प्रति किलोमीटर है। इससे ग्राहकों को लंबे समय में अच्छी बचत हो रही है।00000000000बैटरी रेंज और चार्जिंग पर बढ़ा भरोसाविक्रेता ने बताया कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी रेंज और चार्जिंग को लेकर ग्राहकों का भरोसा बढ़ा है। नए मॉडल एक बार चार्ज करने पर 100 से 150 किलोमीटर तक चलने का दावा करते हैं। घर पर ही चार्जिंग की सुविधा मिलने से लोग ई-स्कूटर खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। नवरात्र में बुकिंग और पूछताछ बढ़ने से कारोबारियों को बेहतर बिक्री की उम्मीद है। दशहरा और धनतेरस पर खरीदारी में और तेजी आने की संभावना है।0000इस बार पिछले साल की अपेक्षा ई बाइक का बाजार अच्छा रहा। शुरुआती कीमत 36 हजार रुपये है। जो कि अधिकतम 1 लाख 25 हजार रुपये, जिसमें ग्राहक को लुभाने को लुभाने के लिए लकी ड्रा भी रखा गया है। एडवांस बुकिंग चालू है।-अरविंद जैन ई बाइक व्यापारीइस बार बाजार अच्छा चल रहा है। जिसमें तरह-तरह के मॉडल आए हैं। जिससे ग्राहक आकर्षित हो रहे हैं। उम्मीद है कि दीपावली तक बाजार में रौनक आएगी और अधिक-से-अधिक ई बाइक की बिकेगी।-नरेंद्र कुमारकई मॉडल बाजार में नए आए हैं। जिससे ग्राहक पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष अधिक खरीददारी कर रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ग्राहक ई बाइक ज्यादा खरीद रहा है। इसके चलते अधिक बुकिंग आ रही है।अभय कुमारअब मार्केट ने जोर पकड़ लिया है। धनतेरस, दीपावली पर बाजार पिछले साल का भी रिकार्ड तोड़ेगा। उम्मीद है कि ग्राहक अधिक खरीददारी करेंगे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से लोग ई रिक्शा और ई ऑटो लेना पसंद कर रहे हैं। - पुष्पेंद्र पटेल