Lalitpur News: हादसे को दावत दे रही ब्लॉक मुख्यालय की पुलिया
झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:15 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:15 AM IST
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बिरधा। ब्लॉक मुख्यालय बिरधा में कार्यालय खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सामने बनी पुलिया बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गई है। इस मार्ग पर आवासीय माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी एवं नई बस्ती सहित बम्हौरी हार के लिए रास्ता जाता है जिस पर सैकड़ों राहगीर प्रतिदिन आवागमन करते है। हैरत की बात तो यह है कि इसी मार्ग से खंड विकास अधिकारी प्रतिदिन निकलते हैं पुलिया की साइड वाल अपने मूल स्थान से लगभग दो से तीन फीट खिसक गई है। ऊपर केवल सीसी रोड रह गया है उसके नीचे की मिट्टी रह गई है। किसी भी समय यह रोड धंस सकता है और कभी भी बड़ी घटना घट सकती हैं।
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पुलिया नीचे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है यहां से कई वाहन ब्लॉक मुख्यालय आते हैं इसलिए इस पुलिया की मरम्मत बहुत जरूरी है।-अनुराग तिवारी, स्थानीय निवासी बिरधा
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इस पुलिया के ऊपर से ब्लॉक में आने वाले पोषाहार के वाहनों से कभी भी पुलिया धंस सकती हैं जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना को नहीं टाला जा सकता है।-अवधेश चौधरी,स्थानीय निवासी बिरधा
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वर्जन
पुलिया के क्षतिग्रस्त होने का मामला संज्ञान में आया है। बारिश के रुकते ही यथा शीघ्र इसकी मरम्मत करा दी जाएगी जिससे किसी भी राहगीर को आवागमन में बाधा नहीं होगी।- मोहित निरंजन, ब्लॉक प्रमुख बिरधा
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पुलिया नीचे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है यहां से कई वाहन ब्लॉक मुख्यालय आते हैं इसलिए इस पुलिया की मरम्मत बहुत जरूरी है।-अनुराग तिवारी, स्थानीय निवासी बिरधा
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इस पुलिया के ऊपर से ब्लॉक में आने वाले पोषाहार के वाहनों से कभी भी पुलिया धंस सकती हैं जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना को नहीं टाला जा सकता है।-अवधेश चौधरी,स्थानीय निवासी बिरधा
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पुलिया के क्षतिग्रस्त होने का मामला संज्ञान में आया है। बारिश के रुकते ही यथा शीघ्र इसकी मरम्मत करा दी जाएगी जिससे किसी भी राहगीर को आवागमन में बाधा नहीं होगी।- मोहित निरंजन, ब्लॉक प्रमुख बिरधा