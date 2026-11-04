Lalitpur News: पाली में बंद पड़ा सामुदायिक शौचालय, लोगों को नहीं मिल रही सुविधा

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नगर निवासी दिनेश चौरसिया ने बताया कि शौचालय काफी दिनों से बंद है। उन्होंने जिम्मेदारों की अनदेखी को इसकी वजह बताया। वहीं बल्लू ने कहा कि शौचालय बंद रहता है। ऐसे में लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है। स्थानीय निवासियों ने इसकी मरम्मत कराकर इसे फिर से चालू करने की मांग की है।0000000000000000000सामुदायिक शौचालय की हालत जर्जर है। इसकी जांच कराई गई थी। जांच में शौचालय की बिल्डिंग और संरचना उपयोग के योग्य नहीं पाई गई। इसे देखते हुए पुराने शौचालय को ध्वस्त कराने का निर्णय लिया गया है। नए सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू होगा।-मनीष तिवारी, अध्यक्ष नगर पंचायत