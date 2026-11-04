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Lalitpur News: पाली में बंद पड़ा सामुदायिक शौचालय, लोगों को नहीं मिल रही सुविधा

Wed, 04 Nov 2026 01:58 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:58 AM IST
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Community toilet in Pali remains closed; residents deprived of the facility
पाली/बंगरिया। नगर पंचायत क्षेत्र में लोगों की सुविधा के लिए बना सामुदायिक शौचालय जर्जर हालत में है। यह शौचालय 2014 में निर्मित हुआ था लेकिन लंबे समय से बंद पड़ा है। इससे स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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नगर निवासी दिनेश चौरसिया ने बताया कि शौचालय काफी दिनों से बंद है। उन्होंने जिम्मेदारों की अनदेखी को इसकी वजह बताया। वहीं बल्लू ने कहा कि शौचालय बंद रहता है। ऐसे में लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है। स्थानीय निवासियों ने इसकी मरम्मत कराकर इसे फिर से चालू करने की मांग की है।
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सामुदायिक शौचालय की हालत जर्जर है। इसकी जांच कराई गई थी। जांच में शौचालय की बिल्डिंग और संरचना उपयोग के योग्य नहीं पाई गई। इसे देखते हुए पुराने शौचालय को ध्वस्त कराने का निर्णय लिया गया है। नए सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू होगा।-मनीष तिवारी, अध्यक्ष नगर पंचायत
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