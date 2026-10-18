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Lalitpur News: सीएमओ ने बाहर से दवा लिखने पर लगाई रोक

Sun, 18 Oct 2026 12:03 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:03 AM IST
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CMO bans the prescribing of medicines from outside sources.
महरौनी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीरेंद्र सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने ओपीडी, पैथोलॉजी सेंटर, एक्स-रे कक्ष और कार्यालय का निरीक्षण कर अभिलेखों की जांच की। साथ ही संविदा कर्मियों की उपस्थिति और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। पूछताछ के बाद डाक्टरों को बाहर से दवा न लिखने की हिदायद दी। इस मौके पर चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अवधेश यादव, डॉ. सुंदर सिंह, डॉ. एमपी सिंह, डॉ. संतोष गुप्ता, डॉ. सिद्धार्थ जैन, डॉ. कीर्ति जैन, डॉ. राजेंद्र भूषण पटैरिया सहित अन्य चिकित्सक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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