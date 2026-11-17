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छठ पूजन की शुरुआत चार दिन पहले शुक्रवार को नहाय खाय के साथ हुई थी। इसके अगले दिन शनिवार को खरना का अनुष्ठान संपन्न किया गया। तीसरे दिन रविवार को बड़ी संख्या में महिलाएं सुम्मेरा तालाब के घाट पर एकत्रित हुईं। उन्होंने फल, गन्ना और ठेकुआ आदि को दउरा में सजाकर पूजन सामग्री तैयार की थी। उत्साहपूर्वक डूबते हुए भगवान सूर्य को दूध से अर्घ्य देकर पूजन किया गया।सोमवार की सुबह व्रती महिलाएं फिर से सुम्मेरा तालाब के घाटों पर पहुंचीं। वे अपने घर से सूप में विभिन्न प्रकार के फल और पूजन सामग्री लेकर आई थीं। इनमें केला, मूली, गाजर, अनानास, अमरूद, शरीफा, सेब जैसे फल शामिल थे। साथ ही फूल मालाएं और रोली भी पूजन के लिए लाई गई थी। महिलाओं ने विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया और उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इसके बाद उन्होंने दीपक जलाकर आरती पूजन संपन्न किया।0000000000सुख समृद्धि की कामनाघाटों पर मौजूद सभी व्रती महिलाओं ने भगवान सूर्य से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस प्रकार छठ महापर्व के पूजन का विधिवत समापन हुआ। पूजन के उपरांत निर्जला व्रत रखने वाली महिलाएं अपने घरों को लौटीं। उन्होंने 36 घंटे के लंबे उपवास के बाद अपना व्रत खोला। यह व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है, जिसमें अन्न और जल का त्याग किया जाता है।