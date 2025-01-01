फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Caesarean deliveries at the CHC have come to a halt due to a shortage of specialist doctors.

Lalitpur News: सीएचसी में सीजेरियन प्रसव ठप, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी

Wed, 04 Nov 2026 12:37 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:37 AM IST
विज्ञापन
Caesarean deliveries at the CHC have come to a halt due to a shortage of specialist doctors.
सीएचसी मडावरा
ललितपुर। शासन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सीजेरियन प्रसव के लिए ऑपरेशन थिएटर तो बनवा दिए हैं। लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण नियमित सुविधा शुरू नहीं हो पाई है। इससे प्रतिदिन 10 से 12 प्रसूताओं को जिला मुख्यालय रेफर करना पड़ रहा है।
विज्ञापन


जनपद के तीन ब्लॉक मुख्यालयों पर स्थित सीएचसी तालबेहट, महरौनी और मडावरा में यह सुविधा होनी है। बीते वर्ष इन केंद्रों पर ऑपरेशन थिएटर की मरम्मत कराई गई थी। इनमें ऑक्सीजन और अन्य उपकरण भी उपलब्ध कराए गए। तालबेहट सीएचसी में निश्चेतना और बाल रोग विशेषज्ञ नहीं हैं, केवल स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनात हैं। महरौनी में बाल रोग विशेषज्ञ हैं, पर स्त्री रोग और निश्चेतना विशेषज्ञ नहीं हैं। मडावरा में स्त्री रोग, बाल रोग और निश्चेतना विशेषज्ञ तीनों की कमी है। इस कारण तीनों सीएचसी पर केवल सामान्य प्रसव ही हो रहे हैं।
विज्ञापन


खानापूर्ति के लिए भेजी जाती है टीम
विभागीय अधिकारी दस्तावेज में सुविधा दर्शाने के लिए टीम भेजते हैं। वे एक या दो माह में जिला मुख्यालय से टीम बुलाकर सीजेरियन प्रसव कराते हैं। इसके बाद यह सुविधा फिर से ठप हो जाती है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, 24 घंटे में 8 से 10 महिलाओं को तीनों सीएचसी से रेफर किया जाता है। समय पर सुविधा न मिलने से कई महिलाओं की समस्या बढ़ जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

---
सीएचसी पर विशेषज्ञों की कमी है। आवश्यकता होने पर जिला मुख्यालय से टीम भेजकर सीजेरियन प्रसव कराए जाते हैं। विशेषज्ञों की कमी को लेकर पत्राचार किया गया है।
- डॉ. वीरेंद्र सिंह, प्रभारी, सीएमओ, ललितपुर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed