Lalitpur News: रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात युवक का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Fri, 28 Aug 2026 11:54 PM IST
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ललितपुर। कोतवाली सदर क्षेत्र के ग्राम दैलवारा के पास रेल पटरी पर करीब 40 वर्षीय युवक का क्षत-विक्षत शव मिला। जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश परिहार ने बताया कि शुक्रवार सुबह सूचना मिली कि खंभा नंबर 1048/27-29 के पास रेल पटरी पर एक शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी।
वह काले रंग की शर्ट और लोअर पहन रखा था। उसके एक हाथ पर ''ए'' और दिल का निशान गुदा है। पुलिस का अनुमान है कि सफर के दौरान युवक ट्रेन से नीचे गिर गया होगा। पुलिस मृतक की पहचान कराने और आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है।
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जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश परिहार ने बताया कि शुक्रवार सुबह सूचना मिली कि खंभा नंबर 1048/27-29 के पास रेल पटरी पर एक शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी।
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वह काले रंग की शर्ट और लोअर पहन रखा था। उसके एक हाथ पर ''ए'' और दिल का निशान गुदा है। पुलिस का अनुमान है कि सफर के दौरान युवक ट्रेन से नीचे गिर गया होगा। पुलिस मृतक की पहचान कराने और आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है।
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