Lalitpur News: रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात युवक का शव

विज्ञापन

जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश परिहार ने बताया कि शुक्रवार सुबह सूचना मिली कि खंभा नंबर 1048/27-29 के पास रेल पटरी पर एक शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी।वह काले रंग की शर्ट और लोअर पहन रखा था। उसके एक हाथ पर ''ए'' और दिल का निशान गुदा है। पुलिस का अनुमान है कि सफर के दौरान युवक ट्रेन से नीचे गिर गया होगा। पुलिस मृतक की पहचान कराने और आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है।