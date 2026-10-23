Lalitpur News: चंदेरा औद्योगिक आस्थान में 29.83 लाख से नाली-गेट निर्माण को मंजूरी

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सीडीओ बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उद्यमियों ने ग्राम रोड़ा से अलग लाइन स्थापना को कारोबार योजना में शामिल करने की मांग की थी। इस पर विभागीय अफसरों को भौतिक सर्वेक्षण कर आकलन करने के निर्देश दिए गए। यह आकलन कारोबार योजना में शामिल किया जाएगा। ग्राम अमरपुर से करगन होते हुए दैलवारा तक 3 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण लोक निर्माण खंड की कार्य योजना में है। शेष 4 किलोमीटर सड़क मंडी समिति के अधिकार क्षेत्र में आती है। मुख्य विकास अधिकारी ने मंडी समिति से यह मार्ग बनाने या लोक निर्माण खंड से समन्वय स्थापित करने को कहा।औद्योगिक इकाइयों के लिए निर्देशमुख्य विकास अधिकारी ने जनपद की औद्योगिक इकाइयों में अग्नि संयंत्र लगाने की अपेक्षा की। उन्होंने उद्यमियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए डिजिटल माध्यम से आवेदन करने को कहा। सभी अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याओं का निरंतर समाधान करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में उपायुक्त उद्योग अतहर जमाल, कमलेश सराफ अध्यक्ष स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, मुकेश पुरवार डिस्ट्रिक्ट स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, नीतेश जैन और राजवीर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।