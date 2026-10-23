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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Approval granted for construction of drains and a gate in Chandera Industrial Estate at a cost of Rs 29.83 lakh

Lalitpur News: चंदेरा औद्योगिक आस्थान में 29.83 लाख से नाली-गेट निर्माण को मंजूरी

Fri, 23 Oct 2026 12:05 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:05 AM IST
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Approval granted for construction of drains and a gate in Chandera Industrial Estate at a cost of Rs 29.83 lakh
ललितपुर। मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान ने औद्योगिक आस्थान चंदेरा के विकास की जानकारी दी। शासन ने 29.83 लाख रुपये से नाली और गेट निर्माण को मंजूरी दी है। यह कार्य जल्द ही प्रारंभ कर दिया जाएगा।
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सीडीओ बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उद्यमियों ने ग्राम रोड़ा से अलग लाइन स्थापना को कारोबार योजना में शामिल करने की मांग की थी। इस पर विभागीय अफसरों को भौतिक सर्वेक्षण कर आकलन करने के निर्देश दिए गए। यह आकलन कारोबार योजना में शामिल किया जाएगा। ग्राम अमरपुर से करगन होते हुए दैलवारा तक 3 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण लोक निर्माण खंड की कार्य योजना में है। शेष 4 किलोमीटर सड़क मंडी समिति के अधिकार क्षेत्र में आती है। मुख्य विकास अधिकारी ने मंडी समिति से यह मार्ग बनाने या लोक निर्माण खंड से समन्वय स्थापित करने को कहा।
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औद्योगिक इकाइयों के लिए निर्देश
मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद की औद्योगिक इकाइयों में अग्नि संयंत्र लगाने की अपेक्षा की। उन्होंने उद्यमियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए डिजिटल माध्यम से आवेदन करने को कहा। सभी अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याओं का निरंतर समाधान करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में उपायुक्त उद्योग अतहर जमाल, कमलेश सराफ अध्यक्ष स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, मुकेश पुरवार डिस्ट्रिक्ट स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, नीतेश जैन और राजवीर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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