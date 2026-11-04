Lalitpur News: राम ने शिवलिंग की स्थापना कर पुल का निर्माण शुरू किया

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रामलीला में राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे। इसी दौरान उनकी भेंट हनुमान से हुई। हनुमान ने राम की मित्रता सुग्रीव से कराई। सुग्रीव के कहने पर राम ने बाली का वध किया। इसके बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। वानर सेना ने सीता की खोज शुरू की। हनुमान सीता की खोज में लंका पहुंचे। उन्हें अशोक वाटिका में सीता मिलीं।अशोक वाटिका उजाड़ने पर मेघनाद हनुमान को रावण के दरबार ले गया। रावण के आदेश पर हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई। हनुमान ने पूरी लंका जला दी, जिससे वहां हाहाकार मच गया। हनुमान ने राम को यह वृत्तांत सुनाया। इसके बाद समुद्र किनारे शिवलिंग की स्थापना कर पुल का निर्माण शुरू हुआ और राम की सेना लंका पहुंची। इस मौके पर सूर्यांश बुंदेला,दशरथ चौरसिया, मुरारी चौरसिया, गणेश चौरसिया, मनोज चौरसिया, अभिषेक चौरसिया, पीर अली शाह,आजाद खां मंसूरी, ब्यास खेमचंद चौरसिया सुनील नामदेव आदि मौजूद रहे।

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पाली। श्री नीलकंठेश्वर आदर्श रामलीला मंडल द्वारा मुख्य बाजार में आयोजित रामलीला में बाली वध और लंका दहन की लीला का मंचन हुआ। शिक्षक घनश्याम चौरसिया और उमाशंकर चौरसिया ने भगवान राम की आरती उतारकर लीला का शुभारंभ किया।