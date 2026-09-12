Lalitpur News: खाद की ओवर रेटिंग पर होगी कार्रवाई

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जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने बैठक में थोक उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि जनपद के फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरकों की आपूर्ति निर्धारित दर पर करें और किसी प्रकार के अन्य उत्पादों की टैगिंग न की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ओवर रेटिंग की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फुटकर उर्वरक विक्रेताओं एवं समस्त साधन सहकारी समिति के सचिवों को निर्देशित किया कि उर्वरकों का विक्रय कृषित भूमि के आधार पर संतुलित मात्रा में एवं निर्धारित दरों पर उर्वरकों का विक्रय करना सुनिश्चित करें।

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ललितपुर। रबी के सीजन में किसानों को निर्धारित दर पर सुगमता के साथ उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए शुक्रवार को जिला के आपूर्तिकर्ता उर्वरक कंपनी के प्रतिनिधियों व थोक उर्वरक विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए।