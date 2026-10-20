Lalitpur News: जवारों की शोभायात्रा मेें उमड़ा आस्था का सैलाब

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जवारों के विसर्जन के दौरान मां के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। कई भक्त मुंह में बाना छिदवाकर शोभायात्रा में शामिल हुए। वहीं, महिलाएं और बालिकाएं सिर पर जवारों के खप्पर रखकर चल रही थीं। शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। देवी मंदिरों एवं दुर्गा पंडालों में प्रसाद चढ़ाने के लिए भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। इस मौके पर विभिन्न देवी मंदिरों से निकली शोभायात्रा के बाद विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने जवारों को नदी में विसर्जित किया। इस दौरान अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।

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जाखलौन। नवरात्र की नवमीं पर नगर में जवारों का विसर्जन धूमधाम से किया गया। सुबह से ही दुर्गा पंडालों में हवन-पूजन का दौर शुरू हो गया। नगर के पूजा-अर्चना के बाद विभिन्न देवी मंदिरों से जवारों की शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।