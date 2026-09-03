Lalitpur News: एनएच-44 से न्यू ललितपुर टाउन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक तक बनेगी सीधी सड़क

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वर्तमान में मालगोदाम को जाने वाली सड़क के मध्य से रेल अंडर पुल के नीचे से रास्ता है। यह रेल अंडर पुल काफी संकरा है। इससे यात्रियों और कर्मचारियों को आवागमन में समस्या होती है। मालगोदाम से आने-जाने वाले ट्रकों से छोटे वाहनों को भी परेशानी होती है। अब हाईवे स्थित शनि मंदिर के पास से टीकमगढ़ रेल अंडर पास के पहले नई सड़क बनेगी। यह सड़क रेल पटरियों के किनारे से होकर प्लेटफॉर्म संख्या एक तक जाएगी। जॉइंट कमेटी द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट रेलवे के उच्चाधिकारियों को भेजी गई है। मंजूरी मिलते ही इस नई सड़क का निर्माण कार्य शुरू होगा।0000000000वर्तमान समस्याएंन्यू ललितपुर टाउन रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए कुछ माह पूर्व सीमेंटेड सड़क बनी थी। यह सड़क हाईवे से मालगोदाम तक जाती है। इसके मध्य से अंडर ब्रिज के नीचे का मार्ग संकरा है। इससे रेलवे कर्मचारियों और अन्य लोगों को प्लेटफॉर्म संख्या एक तक पहुंचने में कठिनाई होती है। मालगोदाम के ट्रकों से दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है।0000000000नई सड़क के लाभनई सड़क बनने से यात्रियों और कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी। उन्हें प्लेटफॉर्म संख्या एक और मालगोदाम जाने में परेशानी नहीं होगी। वे चार पहिया वाहन भी आसानी से ले जा सकेंगे। मालगोदाम से आने-जाने वाले ट्रकों से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी।0000000000000000हाईवे से न्यू ललितपुर टाउन स्टेशन तक एक और एप्रोच पथ बनाने के लिए सर्वे पूरा हो गया है। रेलवे से स्वीकृति मिलते ही प्रस्तावित कार्य शुरू कराए जाएंगे।-मनोज कुमार सिंह, पीआरओ, रेलवे झांसी।