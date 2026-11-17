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शहर के रोड़ा में एक भाजपा नेता के फार्म हाउस में 30 हजार मुर्गियां हैं। तेरा गांव में 10 हजार और तालबेहट में 45 हजार मुर्गियों का पालन हो रहा है। तालबेहट में 60 हजार मुर्गियों का एक फार्म हाउस निर्माणाधीन है। यह एक करोड़ रुपये की परियोजना है, जिसके लिए एक हेक्टेयर जमीन खरीदी गई है। झांसी निवासी एक व्यक्ति तालबेहट-पूराकला मार्ग पर 30 हजार मुर्गियों का फार्म हाउस बनवा रहा है। इन तीनों के बनने से जनपद में कुल छह मुर्गी फार्म हाउस हो जाएंगे, जिससे प्रतिदिन डेढ़ लाख से अधिक अंडे तैयार होंगे।मुर्गी फार्म हाउस खोलने के लाभविभागीय जानकारी के अनुसार, मुर्गी फार्म हाउस खोलने पर बिजली कनेक्शन के लिए लाभार्थी को फीस नहीं देनी पड़ेगी। लाभार्थी को 30 फीसदी धनराशि स्वयं लगानी होगी। शेष 70 फीसदी बैंक से ऋण के रूप में मिलेगी। विभाग इस ऋण पर सात फीसदी तक का ब्याज देगा। इससे अधिक ब्याज होने पर लाभार्थी को स्वयं भुगतान करना होगा।जनपद में तीन मुर्गी फार्म चल रहे हैं इनमें करीब 85 हजार मुर्गियों का पालन हो रहा है। तीन नए फार्म हाउस बनाने की प्रक्रिया निजी स्तर पर चल रही है।-डॉ भगवान सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी