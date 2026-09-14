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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   500 cusecs of water released by opening the gates of Sajnam Dam.

Lalitpur News: सजनाम बांध के गेट खोलकर की गई 500 क्यूसेक पानी की निकासी

Mon, 14 Sep 2026 02:06 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:06 AM IST
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500 cusecs of water released by opening the gates of Sajnam Dam.
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। सजनाम बांध के कैचमेंट एरिया या जलागम क्षेत्र में झमाझम बारिश होने से बांध में पानी की आवक बढ़ने और जलस्तर में बढोत्तरी हो गई। इससे शनिवार की रात को बांध के गेट खोलकर 500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी की निकासी की गई। जलस्तर निर्धारित होने पर रविवार की सुबह गेटों को बंद कर दिया गया।
जनपद हो रही लगातार बारिश के चलते सभी बांध करीब करीब लबालब हो चुके हैं। यहां तक की अधिकतर बांधों के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी भी की गई। शनिवार को सजनाम बांध के कैचमेंट एरिया में झमाझम बारिश हुई। बांध का कैचमेंट एरिया वह क्षेत्र है जहां से बारिश का पानी बहकर बांध में जमा होता है। इससे सजनाम बांध में नदी-नालों के जरिये पानी की आवक होने लगी और जलस्तर में बढ़ोत्तरी होने लगी। इसे देखते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बांध के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी छोड़ने के निर्देश दिए।
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इसके क्रम में रात करीब 10 बजे सजनाम बांध के गेट खोलकर 500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा जाना शुरू किया। गेट खोले जाने से पूर्व निचले इलाकों में सिंचाई विभाग ने अलर्ट जारी किया और लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की। जलस्तर निर्धारित होने के बाद रविवार की सुबह गेट को बंद कर दिया गया। सिंचाई विभाग के अधिकारी बांध के जलस्तर की लगातार निगरानी कर रहे हैं।
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नोडल/ अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड भूपेश सुहेरा ने बताया कि बांध का जलस्तर बढ़ने पर गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की गई। जलस्तर निर्धारित होने के बाद गेटों को बंद कर दिया गया।
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