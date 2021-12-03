Lalitpur News: बिजली संकट से जूझ रहे 30 गांव

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बिरधा 33 केवी विद्युत सब स्टेशन के नाराहट फीडर से करीब तीस गांवों को बिजली दी जाती है। लेकिन कटौती से अधिकांश गांवों के परेशान हैं। आटा चक्की, मोबाइल चार्जिंग, इन्वर्टर चार्जिंग के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। बिजली आधारित व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाराहट फीडर से जुड़े तीस से अधिक गांवों के लोग एक सप्ताह से इस समस्या से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि घरेलू उपकरण शोपीस बनकर रह गए हैं। व्यापारी एवं विद्यार्थी सभी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। पर्याप्त जरूरत के अनुसार बिजली नहीं मिलने से शीतल पेय बेचने वाले दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से विद्युत कटौती की समस्या का समाधान शीघ्र कराने की मांग की है। इन गांवों में है समस्या नाराहट, दिगवार, डोंगराखुर्द, बरेजा, तरावली, महाराज पुरा, चांदोरा, गुढा खिरिया, गुरयाना, पटना, सिगरवारा, मकरीपुर, ललितापुर, बछरई आदि गांवों शामिल हैं।बिजली आने और जाने का कोई समय तय नहीं है। 24 घंटे में बमुश्किल चार-पांच घंटे ही विद्युत आपूर्ति मिल पा रही है। बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है।हरीराम साहूनाराहट फीडर जामनीबांध वाली लाइन पर पिछले कई दिनों से लगातार बिजली अघोषित कटौती होती है। जिससे ग्रामीण परेशान हैं। - बृजेश तिवारीरात में मोबाइल का उजाले कर खाना खाते हैं। बरसात मौसम का जिससे मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है। बिजली कटौती से रात की नींद हराम हो जाती है। साथ ही स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। - जगदीश यादवविद्युत कटौती के चलते रात के समय में काफी परेशानी होती है। लाइट न आने से गेहूं पिसवाने सहित खेती किसानी के काम बाधित हो रहे हैं। कई बार शिकायत की, किंतु व्यवस्था अभी तक दुरुस्त नहीं हो सकी।नरेन्द्र कुमार सोनीनाराहट फीडर की दूरी ज्यादा होने की वजह से लाइन अक्सर खराब बनी रहती है। विभाग की कोशिश रहती है कि बिजली आपूर्ति होती रहे। जल्द व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाएगा।चंद्र प्रकाश, अवर अभियंता विद्युत बिरधा।