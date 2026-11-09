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Lakhimpur Kheri News: धनतेरस पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा संपत्तियां खरीदीं

Mon, 09 Nov 2026 11:18 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 09 Nov 2026 11:18 PM IST
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Women bought more properties than men on Dhanteras
लखीमपुर खीरी। धनतेरस पर जिले में संपत्ति खरीदने के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे रहीं। सात उपनिबंधक कार्यालयों में कुल 142 रजिस्ट्रियां हुईं। इनमें 73 महिलाओं और 69 पुरुषों के नाम बैनामे दर्ज हुए।
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महिलाओं की हिस्सेदारी 51.4 प्रतिशत रही, जबकि पुरुषों की 48.6 प्रतिशत। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, सदर तहसील में सबसे अधिक 46 रजिस्ट्रियां हुईं। इनमें 29 महिलाओं और 17 पुरुषों के नाम संपत्ति दर्ज हुई।
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गोला में 19 रजिस्ट्रियों में 10 महिलाएं और नौ पुरुष शामिल रहे। निघासन में 16 रजिस्ट्रियों में नौ महिलाएं और सात पुरुषों के नाम बैनामे हुए। मितौली में 16 में से 11 रजिस्ट्रियां महिलाओं और पांच पुरुषों के नाम हुईं।
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मोहम्मदी, पलिया और धौरहरा में पुरुष आगे रहे। मोहम्मदी में 10 पुरुषों और छह महिलाओं, पलिया में नौ पुरुषों और पांच महिलाओं तथा धौरहरा में 12 पुरुषों और तीन महिलाओं के नाम बैनामे हुए।

राजस्व के मामले में भी महिलाएं आगे रहीं। उनके नाम हुई रजिस्ट्रियों से 44,42,080 रुपये और पुरुषों के नाम हुई रजिस्ट्रियों से 43,87,320 रुपये का राजस्व मिला। एआईजी स्टांप अमिताभ कुमार ने बताया कि धनतेरस पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नाम अधिक बैनामे हुए।
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