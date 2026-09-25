Lakhimpur Kheri News: नेपाल में महिला के पास मिले 2.74 लाख भारतीय रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 25 Sep 2026 02:06 AM IST
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धनगढ़ी (नेपाल)। कैलाली जिले में नेपाल से भारत जा रही 45 वर्षीय महिला के पास से नेपाल सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) ने 2 लाख 74 हजार 580 भारतीय रुपये बरामद किए। एपीएफ ने महिला को पूछताछ के लिए कैलाली जिला पुलिस कार्यालय भेज दिया।
कैलाली जिला एपीएफ 34 गण वाहिनी के डीएसपी सुदन भारती के अनुसार सीमा सुरक्षा बल गुल्म गुलरिया की गश्ती टोली ने शक होने पर भारत की ओर जा रही महिला को रोककर तलाशी ली। उसके पास से भारी मात्रा में भारतीय मुद्रा मिली। चौकी लाने पर रुपये गिने गए तो 2 लाख 74 हजार 580 भारतीय रुपये बरामद हुए।
पूछताछ में महिला ने अपना पता भजनी नगरपालिका वार्ड पांच बताया। नेपाल में 25 हजार रुपये से अधिक भारतीय मुद्रा मिलने पर उसे अग्रिम कार्रवाई के लिए कैलाली जिला मुख्यालय धनगढ़ी भेजा गया है। बताया गया कि नेपाल में 500-500 रुपये के नोटों में 25 हजार रुपये तक की भारतीय मुद्रा ले जाने और लाने की छूट है। इससे अधिक भारतीय मुद्रा मिलने पर कार्रवाई की जाती है।
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कैलाली जिला एपीएफ 34 गण वाहिनी के डीएसपी सुदन भारती के अनुसार सीमा सुरक्षा बल गुल्म गुलरिया की गश्ती टोली ने शक होने पर भारत की ओर जा रही महिला को रोककर तलाशी ली। उसके पास से भारी मात्रा में भारतीय मुद्रा मिली। चौकी लाने पर रुपये गिने गए तो 2 लाख 74 हजार 580 भारतीय रुपये बरामद हुए।
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पूछताछ में महिला ने अपना पता भजनी नगरपालिका वार्ड पांच बताया। नेपाल में 25 हजार रुपये से अधिक भारतीय मुद्रा मिलने पर उसे अग्रिम कार्रवाई के लिए कैलाली जिला मुख्यालय धनगढ़ी भेजा गया है। बताया गया कि नेपाल में 500-500 रुपये के नोटों में 25 हजार रुपये तक की भारतीय मुद्रा ले जाने और लाने की छूट है। इससे अधिक भारतीय मुद्रा मिलने पर कार्रवाई की जाती है।
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