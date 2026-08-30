Lakhimpur Kheri News: सराफा की तीन दुकानों के ताले तोड़ने वाले दो गिरफ्तार

विज्ञापन

सीओ मितौली यादवेंद्र यादव ने बताया कि 20 अगस्त को गोला रोड स्थित धुमरा निवासी सुरेश, गोला निवासी विकास सोनी और धुमराडीह निवासी शुभकरन सिंह की दुकानों के ताले तोड़कर चांदी के जेवर चोरी किए गए थे। घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम लगी थी। रविवार को मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष प्रवीर गौतम, चौकी प्रभारी सिकंदराबाद राम गौरव, चौकी प्रभारी बेहजम संदीप यादव ने पुलिस फोर्स के साथ घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार किया।पकड़े गए आरोपियों की पहचान नीरज पंडित उर्फ पप्पू पंडित और शालू निवासीगण सिकंदराबाद, थाना नीमगांव के रूप में हुई। उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद हुआ। सीओ ने बताया कि घटना में कुछ अन्य आरोपी भी प्रकाश में आए हैं। नीरज पंडित उर्फ पप्पू पंडित पर 11 और शालू पर नौ मुकदमे दर्ज हैं।