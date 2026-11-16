Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Trains ran again on the Mailani-Nanpara route

Lakhimpur Kheri News: मैलानी-नानपारा रूट पर फिर दौड़ीं ट्रेनें

Mon, 16 Nov 2026 11:17 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 16 Nov 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Trains ran again on the Mailani-Nanpara route
मैलानी-नानपारा रेल प्रखंड पर पलिया स्टेशन पर आई ट्रेन । स्रोत: संवाद
पलियाकलां। मैलानी-नानपारा रेल प्रखंड पर सोमवार को दो सवारी गाड़ियों का संचालन शुरू होने से यात्रियों को राहत मिलने लगी। पलिया रेलवे स्टेशन पर नानपारा और बीच के स्टेशनों तक जाने वाले यात्रियों की भीड़ रही।
विज्ञापन

मैलानी से गाड़ी संख्या 52264 सुबह 7:05 बजे रवाना होकर 8:40 बजे पलिया पहुंची। इसके बाद नानपारा के लिए रवाना हो गई। दूसरी गाड़ी संख्या 52262 मैलानी से भीरा होते हुए सुबह 11:40 बजे पलिया पहुंची और 11:50 बजे नानपारा के लिए रवाना हुई। फिलहाल दोनों ट्रेनों का संचालन नानपारा तक सीमित है। पलिया स्टेशन से नानपारा और बीच के अन्य स्टेशनों के लिए करीब 80 टिकटों की बिक्री हुई।
विज्ञापन

पलिया के स्टेशन अधीक्षक एमके तनेजा ने बताया कि दोनों ट्रेनें अपने पुराने निर्धारित समय के अनुसार नानपारा से चलकर मैलानी लौटेंगी। 17 तारीख के बाद सभी ट्रेनों का संचालन पहले की तरह नियमित हो जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed