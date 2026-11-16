Lakhimpur Kheri News: मैलानी-नानपारा रूट पर फिर दौड़ीं ट्रेनें
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 16 Nov 2026 11:17 PM IST
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पलियाकलां। मैलानी-नानपारा रेल प्रखंड पर सोमवार को दो सवारी गाड़ियों का संचालन शुरू होने से यात्रियों को राहत मिलने लगी। पलिया रेलवे स्टेशन पर नानपारा और बीच के स्टेशनों तक जाने वाले यात्रियों की भीड़ रही।
मैलानी से गाड़ी संख्या 52264 सुबह 7:05 बजे रवाना होकर 8:40 बजे पलिया पहुंची। इसके बाद नानपारा के लिए रवाना हो गई। दूसरी गाड़ी संख्या 52262 मैलानी से भीरा होते हुए सुबह 11:40 बजे पलिया पहुंची और 11:50 बजे नानपारा के लिए रवाना हुई। फिलहाल दोनों ट्रेनों का संचालन नानपारा तक सीमित है। पलिया स्टेशन से नानपारा और बीच के अन्य स्टेशनों के लिए करीब 80 टिकटों की बिक्री हुई।
पलिया के स्टेशन अधीक्षक एमके तनेजा ने बताया कि दोनों ट्रेनें अपने पुराने निर्धारित समय के अनुसार नानपारा से चलकर मैलानी लौटेंगी। 17 तारीख के बाद सभी ट्रेनों का संचालन पहले की तरह नियमित हो जाएगा।
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मैलानी से गाड़ी संख्या 52264 सुबह 7:05 बजे रवाना होकर 8:40 बजे पलिया पहुंची। इसके बाद नानपारा के लिए रवाना हो गई। दूसरी गाड़ी संख्या 52262 मैलानी से भीरा होते हुए सुबह 11:40 बजे पलिया पहुंची और 11:50 बजे नानपारा के लिए रवाना हुई। फिलहाल दोनों ट्रेनों का संचालन नानपारा तक सीमित है। पलिया स्टेशन से नानपारा और बीच के अन्य स्टेशनों के लिए करीब 80 टिकटों की बिक्री हुई।
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पलिया के स्टेशन अधीक्षक एमके तनेजा ने बताया कि दोनों ट्रेनें अपने पुराने निर्धारित समय के अनुसार नानपारा से चलकर मैलानी लौटेंगी। 17 तारीख के बाद सभी ट्रेनों का संचालन पहले की तरह नियमित हो जाएगा।
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