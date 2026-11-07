Lakhimpur Kheri News: आज लक्ष्मी-गणेश पूजन के लिए तीन मुहूर्त

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अमावस्या तिथि रविवार सुबह 10:50 बजे से सोमवार सुबह 11:20 बजे तक रहेगी। दीप पर्व होने के कारण दीपावली रविवार को मनाई जाएगी, जबकि उदया तिथि के चलते सोमवार को सोमवती अमावस्या होगी।कुंभ लग्न में दोपहर एक से 2:30 बजे तक कल-कारखानों और प्रतिष्ठानों में पूजा होगी। घरों में वृषभ लग्न के दौरान शाम 5:37 से 7:34 बजे तक लक्ष्मी-गणेश का पूजन किया जाएगा। वहीं, सिंह लग्न में रात 12:05 से 2:19 बजे तक मां लक्ष्मी और मां काली की महानिशा पूजा होगी। ईशान कोण में भगवान शिव की पूजा का विधान है।ज्योतिषाचार्य ने बताया कि इस बार दिवाली पर स्वाति नक्षत्र के साथ आयुष्मान, लुम्बक, सौभाग्य, बुधादित्य और धन योग बन रहे हैं। इसके अलावा विमल विपरीत राजयोग और नीचभंग राजयोग का भी संयोग है। धन योग के चलते शुक्र बुध की राशि कन्या में रहेंगे।