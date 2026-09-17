Lakhimpur Kheri News: बैंक मैनेजर की शिकायत लेकर थाने पहुंची समूह की महिलाएं

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रेखा, पुष्पा, अनीता, सरोजनी, मोहनी, पूनम, राम दुलारी, राजकुमारी सहित कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि समूह के गठन की फाइल छह माह से नगर की इंडियन बैंक शाखा में जमा है। कई चक्कर लगाने के बाद भी अभी तक खाता नहीं खोला गया। वहीं बचत, केवाईसी, सीसीएल, पासबुक और खातों में मोबाइल नंबर दर्ज न किए जाने का भी आरोप लगाया। महिलाओं ने कहा ब्लॉक से फोन आता है। जब तक खाता नहीं खुलेगा तब तक धनराशि आवंटित नहीं होगी।आरोप है कि विरोध पर शाखा प्रबंधक ने कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया। पुलिस के बुलावे पर शाखा प्रबंधक भी पहुंचे। थाना प्रभारी बृजमोहन बनमाली ने दोनों पक्षों की समस्या जानी। दोनों पक्षों में वार्तालाप बाद बैंक मैनेजर अविनाश ने जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक अविनाश ने बताया कि ऐसी कोई खास बात नहीं है। खाताधारकों के सभी काम पारदर्शी और प्राथमिकता पर किए जाते हैं। मामला सुलझा लिया गया है।