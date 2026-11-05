Lakhimpur Kheri News: बाजार ने ओढ़ी उत्सव की चादर

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बर्तनों की दुकानों के साथ सराफा बाजार में भी रौनक दिखने लगी है। धनतेरस शुक्रवार होने के चलते लोग पहले से ही खरीदारी में जुटे रहे।विकास भवन के आसपास खीरी रोड पर मिट्टी के दीपक, खील-बताशे और सजावटी सामान की दुकानें सज गई हैं। फुटपाथ से लेकर प्रमुख बाजारों तक त्योहार की तैयारियां दिखाई दे रही हैं। लोग घरों को सजाने के लिए झालर, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां और अन्य सामान खरीद रहे हैं। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा के चलते बर्तन बाजार में भी ग्राहक पहुंच रहे हैं।सराफा बाजार में सोने-चांदी के आभूषणों की खरीदारी और बुकिंग का सिलसिला चल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है। दीपक, रमेश, आशु गुप्ता, मोनू और निहारिका ने बताया कि लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। उन्हें त्योहार पर अच्छे कारोबार की उम्मीद है।ग्राहकों का कहना है कि धनतेरस के दिन बाजार में भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में वे पहले ही जरूरी सामान खरीद रहे हैं, ताकि त्योहार के दिन भीड़ से बच सकें।ये हैं सामान के दामसामानकीमतखील और चूड़ा 80 रुपये प्रति किलोमिट्टी के दीपक80 रुपये प्रति 100 पीसग्वालिनी30 से 40 रुपये जोड़ीचकिया20 रुपयेगणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां50 से 400 रुपयेसजावटी झालर20 से 250 रुपयेलक्ष्मी चरण20 से 250 रुपयेशुभ-लाभ40 से 300 रुपयेलड़ी25 रुपयेनोट : ये दाम बाजार के मुताबिक हैं।