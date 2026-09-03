फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   The girl's family will be the reason for my death... I said goodbye and hanged myself.

Lakhimpur Kheri News: मेरे मरने की वजह लड़की की फैमिली होगी... गुड बाय कहकर फंदे पर लटका

Thu, 03 Sep 2026 11:28 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 03 Sep 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
The girl's family will be the reason for my death... I said goodbye and hanged myself.
मृतक अमन की फाइल फोटो
लखीमपुर खीरी। शहर के मोहल्ला शास्त्रीनगर में किराये के मकान में रहकर नीट की तैयारी कर रहे अमन (22) ने बुधवार की देर शाम कमरे में ही छत के कुंडे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
विज्ञापन

उसने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने मौत की वजह लड़की के परिजन के होने की बात लिखी। साथ ही गुड बाय लिखने के बाद फंदे से लटककर जान दे दी। मृतक के परिजनों की तहरीर पर लड़की समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

पुलिस को दी गई तहरीर में थाना तिकुनिया के ग्राम डांगा निवासी अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि उनका पुत्र अमन किराये के मकान में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। अनिल का कहना है कि अमन की शादी के लिए एक लड़की के परिजन से बातचीत चल रही थी। लड़की के बाकी परिजन तैयार थे, लेकिन लड़की की दीदी और जीजा इस शादी के लिए राजी नहीं थे। शादी की बात शुरू होने के बाद अमन की लड़की से बातचीत होने लगी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोप है कि लड़की की दीदी व जीजा अमन पर सरकारी नौकरी का दबाव बना रहे थे। इस बात से अमन काफी अवसाद में था। इसी के चलते अमन ने बुधवार की शाम सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।
पोस्टमॉर्टम के बाद बृहस्पतिवार को शव पैतृक गांव पहुंचा, जहां पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हैंगिंग आई है।

परिजनों का कहना था कि बुधवार को जब काफी देर तक अमन से बात नहीं हुई तो उन्होंने आस-पास के लोगों को सूचना दी। परिजन अनहोनी की आशंका को भांपते हुए लखीमपुर आए, जहां पर उन्होंने अमन के शव को कुंडे से लटकता देखा तो चीख-पुकार मच गई।

मृतक अमन की फाइल फोटो

मृतक अमन की फाइल फोटो

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed