लखीमपुर खीरी: स्टाफ नर्स की गला दबाकर हत्या, सड़क किनारे खंती में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुला मौत का राज

देर शाम आई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गला दबाने से होने की पुष्टि हुई। शरीर पर अन्य चोट के निशान नहीं मिले। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ज्योति खंती तक कैसे पहुंचीं और उनकी मौत से पहले उनकी गतिविधियां क्या थीं। पुलिस आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) भी जांची जा रही है। पुलिस जल्द ही मामले के खुलासे की बात कह रही है।



सीओ मितौली यदुवेंद्र यादव ने बताया कि महिला के गले पर चोट के निशान दिखाई दिए थे। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई है। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।