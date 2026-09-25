Lakhimpur Kheri News: पतला सरिया लगाने पर लोगों ने रुकवाया नाले का काम

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शास्त्रीनगर में गंदे पानी की निकासी के लिए चौड़े नाले का निर्माण कराया जा रहा है। इसका ठेका केडी कंस्ट्रक्शन नाम की संस्था को दिया गया है। दो दिन पहले नाला खोदा गया था। मंगलवार से तलहटी और दोनों ओर की दीवारों में सरियों का जाल बिछाने का काम शुरू हुआ।मोहल्ले के लोगों ने दो सूत की सरिया लगाने पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि मुख्य नाले के लिए इतनी पतली सरिया पर्याप्त नहीं है। लोगों ने निर्माण कार्य की जांच कराने की मांग की।शिकायत पर पीडब्ल्यूडी के एई महेंद्र यादव और नगर पंचायत के जेई शारदा राम मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने निर्माण कार्य और इस्तेमाल की जा रही सामग्री का निरीक्षण किया। एई ने ठेकेदार को आगे से दो सूत की सरिया नहीं लगाने के निर्देश दिए। जहां सरियों का जाल बन चुका है, वहां बीच-बीच में चार सूत की सरिया लगाने और आगे से चार सूत की सरिया ही इस्तेमाल करने के लिए कहा।अधिकारियों ने नाले को सीधा बनाने की भी हिदायत दी। लोगों ने सिंगाही मार्ग से तहसील गेट होते हुए कोतवाली तक बन रही सड़क में भी अनियमितता की शिकायत की।