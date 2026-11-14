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नेपाल : तेंदुए की खाल के साथ महिला और युवक गिरफ्तार

Sat, 14 Nov 2026 11:15 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 14 Nov 2026 11:15 PM IST
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Nepal: Woman and youth arrested with leopard skin
धनगढ़ी में नेपाल पुलिस ने बरामद की गुलदार की खाल। स्रोत पुलिस
धनगढ़ी (नेपाल)। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका के वार्ड चार में नयाराम होटल के पास पुलिस ने एक महिला और युवक को तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों को अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला डिवीजन वन कार्यालय, धनगढ़ी-कैलाली के सुपुर्द कर दिया।
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डीएसपी योगेंद्र सिंह तिमिलसिना ने बताया कि पुलिस ने नयाराम होटल के पास एक युवक और महिला को संदिग्ध अवस्था में जाते देखा। रोककर उनके थैले की तलाशी ली गई तो उसमें तेंदुए की खाल मिली। इसके बाद दोनों को जिला पुलिस कार्यालय लाया गया।
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पूछताछ में उन्होंने अपनी पहचान अशोक धामी (36) निवासी छब्बीस पाथीभरा गांवपालिका-3, जिला बझांग और सीता देवी चौधरी (47) निवासी टीकापुर नगरपालिका वार्ड-3, जिला कैलाली के रूप में बताई। वन विभाग उनसे पूछताछ कर रहा है कि खाल कहां से लाई गई थी और इसे किसे सौंपना था।

धनगढ़ी में नेपाल पुलिस ने बरामद की गुलदार की खाल। स्रोत पुलिस

धनगढ़ी में नेपाल पुलिस ने बरामद की गुलदार की खाल। स्रोत पुलिस

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