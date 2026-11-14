नेपाल : तेंदुए की खाल के साथ महिला और युवक गिरफ्तार

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डीएसपी योगेंद्र सिंह तिमिलसिना ने बताया कि पुलिस ने नयाराम होटल के पास एक युवक और महिला को संदिग्ध अवस्था में जाते देखा। रोककर उनके थैले की तलाशी ली गई तो उसमें तेंदुए की खाल मिली। इसके बाद दोनों को जिला पुलिस कार्यालय लाया गया।पूछताछ में उन्होंने अपनी पहचान अशोक धामी (36) निवासी छब्बीस पाथीभरा गांवपालिका-3, जिला बझांग और सीता देवी चौधरी (47) निवासी टीकापुर नगरपालिका वार्ड-3, जिला कैलाली के रूप में बताई। वन विभाग उनसे पूछताछ कर रहा है कि खाल कहां से लाई गई थी और इसे किसे सौंपना था।