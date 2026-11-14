Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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-सामूहिक हवन : वीर बाबा हनुमान मंदिर राजापुर में 108 श्री रामचरित मानस पाठ के समापन पर सामूहिक हवन मंदिर कमेटी की ओर से सुबह 10:30 बजे से।

-संत सम्मेलन : गोला की श्री धर्मादा समिति गोशाला के गोपाष्टमी महोत्सव में संत सम्मेलन दोपहर एक बजे से।

-झांकियां : सिंगाही में 107वें श्री रामलीला मेला में विभिन्न प्रकार की झांकियों का आयोजन शाम चार बजे से।

-कवि सम्मेलन : निघासन के रकेहटी के वरदान पैलेस में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रात आठ बजे से।

-जन आरोग्य मेला : जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।