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Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

Sat, 14 Nov 2026 11:08 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 14 Nov 2026 11:08 PM IST
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in the city today
-जन आरोग्य मेला : जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
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-सामूहिक हवन : वीर बाबा हनुमान मंदिर राजापुर में 108 श्री रामचरित मानस पाठ के समापन पर सामूहिक हवन मंदिर कमेटी की ओर से सुबह 10:30 बजे से।
-संत सम्मेलन : गोला की श्री धर्मादा समिति गोशाला के गोपाष्टमी महोत्सव में संत सम्मेलन दोपहर एक बजे से।
-झांकियां : सिंगाही में 107वें श्री रामलीला मेला में विभिन्न प्रकार की झांकियों का आयोजन शाम चार बजे से।
-कवि सम्मेलन : निघासन के रकेहटी के वरदान पैलेस में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रात आठ बजे से।
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