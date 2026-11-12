Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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-गो रक्षा संकल्प : धर्मादा समिति गोशाला, गोला में गोपाष्टमी महोत्सव के तहत गो रक्षा संकल्प कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।

-डोंगा पूजन : बिजुआ क्षेत्र की गुलरिया चीनी मिल में डोंगा पूजन कार्यक्रम का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।

-खेल प्रतियोगिता : पसगवां के ग्राम नेवादा स्थित मैदान में ब्लॉक स्तरीय बेसिक बाल खेलकूद प्रतियोगिता दोपहर 12 बजे से।

-झांकियां : सिंगाही में आयोजित 107वें श्री रामलीला मेला में विभिन्न झांकियों का आयोजन शाम चार बजे से।

-खेलकूद : मोहम्मदी के रविंद्र नगर मियांपुर काॅलोनी में ब्लाॅक स्तरीय खेल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।